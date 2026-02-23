El expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y exdiputado nacional de la UCR por Entre Ríos, Jorge Chemes, murió este domingo a los 64 años. La noticia fue confirmada por CRA, que lo despidió con emotivas palabras.

“Con profundo pesar despedimos a Jorge Chemes, tambero entrerriano y expresidente de CRA, dirigente gremial intachable y protagonista de una extensa trayectoria al servicio del campo argentino”, escribió la CRA en un comunicado y destacó su trayectoria ligada a actividades rurales.

Chemes fue presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá, secretario de la Cámara de Productores Lácteos de Entre Ríos, vocal regional del Litoral Sur de CREA y fundador y presidente del CREA Nogoyá.

A su vez presidió durante dos mandatos la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y, tras su actuación en la Mesa de Enlace entrerriana en el conflicto del campo de 2009 por la resolución 125, fue electo diputado nacional, donde impulsó numerosos proyectos en defensa del sector e integró comisiones vinculadas al quehacer agropecuario.

En CRA fue electo presidente por unanimidad, luego de haberse desempeñado durante dos mandatos consecutivos como vicepresidente primero. También coordinó la Mesa de Lechería que integraba a representantes de toda la cadena.

“Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad rural en este momento de profundo dolor. Su compromiso y legado permanecerán como ejemplo para las futuras generaciones”, escribieron desde CRA.