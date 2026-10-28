La madre de Lionel Scaloni, Eulalia Marzetti, murió a los 74 años en la ciudad santafesina de Pujato. En el entrenador de la Selección argentina se encuentra en camino hacia el velorio, que será de carácter íntimo.

Marzetti vivía en Pujato junto con su marido, Ángel, con quien tuvo a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

La madre de Scaloni atravesaba hace varios años un delicado estado de salud e incluso el DT de la Selección se replanteó en más de una ocasión dejar el cargo debido a esta situación.

La dolorosa confesión de Scaloni sobre la salud de sus padre

En septiembre del 2024, luego de la obtención del título en la Copa América con la Selección argentina, Scaloni habló a corazón abierto sobre el estado de salud de sus padres y conmovió a todos.

"No están como uno quisiera. Es lo que a mí me atormentó todo ese año después de haber ganado el Mundial, porque sé que serían los tipos más felices del mundo", confesó.

Y agregó: "Saber si ellos han disfrutado de lo que hemos conseguido es algo que siempre me va a perseguir. Sería el regalo más grande de la vida".

Fuente: Agencia NA