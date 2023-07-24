TENÍA 55 AÑOS
Dolor en Gualeguaychú por el fallecimiento de un enfermero del Hospital Centenario
Ángel Gustavo Sosa murió en la jornada de ayer. Sus restos ya fueron velados y su sepelio se realizó esta mañana en el Cementerio Norte.
El domingo falleció en nuestra ciudad Ángel Gustavo Sosa, un enfermero muy querido del Hospital Centenario, a la edad de 55 años.
Sus restos son fueron velados en Sala 4 de Montevideo 132. Casa de duelo Lambarri 2398. Y su sepelio se realizó durante la mañana de hoy, pasando por el Hospital Centenario previo a llegar al Cementerio Norte.
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