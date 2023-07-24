El domingo falleció en nuestra ciudad Ángel Gustavo Sosa, un enfermero muy querido del Hospital Centenario, a la edad de 55 años.

Sus restos son fueron velados en Sala 4 de Montevideo 132. Casa de duelo Lambarri 2398. Y su sepelio se realizó durante la mañana de hoy, pasando por el Hospital Centenario previo a llegar al Cementerio Norte.