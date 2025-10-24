Profundo dolor y reconocimiento en la comunidad carnavalera por el fallecimiento de María Laura Luciano, histórica integrante de Marí Marí y consagrada reina del Carnaval del País en 1988, cuando el desfile se realizaba por el centro de la ciudad.

Desde la comparsa de Central Entrerriano expresaron su acompañamiento a la familia en este dificil momento.

Sus restos son velados este jueves en la Previsora Gualeguaychú y luego serán trasladados al Cementerio Norte.



