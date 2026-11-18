Murió a los 80 años la actriz veterana Tina Simmons a los 80 años, famosa por interpretar diferentes roles en películas recordadas como Star Wars, Batman y James Bond. La noticia fue confirmada por una amiga que detalló que fue encontrada sin vida en su casa.

La artista tuvo una fructífera carrera y apareció en más de 200 títulos entre cine y series, uno de los papeles más recordados fue el de técnica rebelde en la película El retorno del Jedi en 1983.

También participó en films como El caballero oscuro, Misión: Imposible y cuatro películas de James Bond. Una de sus amigas más cercanas, la actriz y ex chica Bond Madeline Smith, compartió la triste noticia: “Estoy devastada. Tina Simmons. La encontraron muerta en su piso. Terrible. Era mi amiga casi con toda seguridad desde 1968. ¡Qué cruel morir sola! Espero que pronto se anuncie una celebración en memoria de esta querida alma”.