La Multisectorial de Mujeres de Gualeguay difundió un enérgico comunicado tras confirmarse el femicidio de Vanesa López, un hecho que ha conmocionado a la comunidad local y renovado el reclamo por políticas efectivas contra la violencia de género en la provincia.

A través de sus redes sociales, la organización expresó su profundo dolor y bronca ante este nuevo crimen, exigiendo el esclarecimiento inmediato del caso y una condena ejemplar para el responsable. El texto apunta directamente contra la inacción de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas: “El Estado es responsable”, sentenciaron.

“No son cifras, son nuestras vidas”

En el documento, las integrantes de la Multisectorial denunciaron la falta de respuestas ante las denuncias previas y la desprotección que sufren las mujeres en situaciones de riesgo. “Vanesa no es un número más, es una compañera, una vecina, una amiga que nos arrebata la violencia machista”, manifestaron.

El sospechoso detenido de femicidio

El detenido por el femicidio de Vanesa López, el primero en Entre Ríos en este 2026, permanece internado bajo custodia en el Hospital San Antonio, luego de que intentara quitarse la vida tras el crimen, informaron fuentes ligadas a la investigación.

Las pruebas recolectadas confirman que se trata de un femicidio, ya que el homicidio se da en un contexto de violencia de género que involucra antecedentes de hostigamiento hacia la víctima y otras mujeres de la zona.

El crimen tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Continuación La Paz, en barrio Matadero, cercano al Molino, a metros de la costanera sur-oeste. En tanto que la detención del femicida fue en inmediaciones de Vuelta de Obligado y continuación Rosario del Tala.

Detalles de un ataque planificado



El jueves por la mañana, Camaño salió de su casa —donde funciona un bar— y se dirigió a la vivienda de López que queda a unos metros. Saludó al padrastro de la mujer, preguntó por ella y entró directamente a la habitación. Allí la atacó con un elemento contundente, que aún no fue hallado, provocándole la muerte. En el mismo cuarto dormía una hermana de la víctima, que no escuchó nada.

El informe preliminar de la autopsia indicó que López intentó defenderse, pero la diferencia física con su agresor le impidió resistir, señaló una fuente policial.

Contexto de género



Los fiscales Josefina Beherán y Rodrigo Molina ya tienen en sus despachos información que indica que el hecho se inscribe en un contexto de violencia de género.

Según la investigación, el acusado hostigaba no solo a López sino también a otras mujeres de la zona. Pese a ello, no existían denuncias previas ni policiales ni judiciales.

Vecinos y testigos lo describieron como un hombre “violento, acosador e intenso”. Un gualeyo del barrio Matadero dijo que “era un grosero”. Su comportamiento cotidiano era señalado como problemático.

Antecedentes inmediatos



La noche anterior al crimen, testigos relataron que el acusado habría seguido a López y a su nueva pareja, profiriendo amenazas. Aunque la policía intervino, no se radicó denuncia formal.

El jueves por la mañana, varios testigos entrevistados por los investigadores lo vieron salir de la casa de la víctima a media mañana, sin remera y aparentemente ocultando un objeto. Esas personas pensaron que había ido a pedir que no lo denunciaran por el incidente del día anterior.

Avance judicial



La detención se concretó a las 15 de este jueves tras un trabajo expeditivo de los fiscales y la Policía. Tras ser llevado a Jefatura, se lo trasladó al Hospital San Antonio, donde permanece bajo custodia en el área de salud mental. El informe médico constató un surco en el cuello, compatible con un intento de suicidio por ahorcamiento.

Por esa razón, se dispuso su internación bajo vigilancia psiquiátrica, hasta que se determine que está en condiciones de afrontar el proceso judicial.

La audiencia de imputación, si uno lee el Código de Procedimiento Penales, se tendría que realizar el sábado. Una vez concluida, la Fiscalía cuenta con 24 horas para solicitar la prisión preventiva, medida que seguramente será requerida por la gravedad del caso y los riesgos procesales.

El trabajo policial y judicial ha sido expeditivo en la recolección de testimonios y pruebas.

Fuente: AHORA