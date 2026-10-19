Falleció en la ciudad de Paraná Giuliana Belén Rojas, una joven emprededora de la ciudad, quien era dueña de Unnie Harness, un local de arneses, corsets, faldas y accesorios.

La joven era conocida en la capital entrerriana y participaba en las ferias de la ciudad, motivo por el cual era conocida en el ambiente del emprendedorismo local. La noticia generó gran conmoción entre familiares, amigos y allegados.

Según supo AHORA, su familia solicita la colaboración de quienes puedan ayudar para cubrir los gastos del sepelio de Giuliana. Para ello, reciben transferencias al alias rojas.22