TRISTE NOTICIA
Dolor por la muerte de una joven emprendedora: juntan fondos para su sepelio
El fallecimiento de Giuliana generó gran conmoción entre familiares, amigos y allegados. Era una joven emprendedora de la ciudad.
Falleció en la ciudad de Paraná Giuliana Belén Rojas, una joven emprededora de la ciudad, quien era dueña de Unnie Harness, un local de arneses, corsets, faldas y accesorios.
La joven era conocida en la capital entrerriana y participaba en las ferias de la ciudad, motivo por el cual era conocida en el ambiente del emprendedorismo local. La noticia generó gran conmoción entre familiares, amigos y allegados.
Según supo AHORA, su familia solicita la colaboración de quienes puedan ayudar para cubrir los gastos del sepelio de Giuliana. Para ello, reciben transferencias al alias rojas.22
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