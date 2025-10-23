A raíz del fallecimiento de un estudiante del Ciclo Superior ocurrido el martes por la noche, se suspendieron todas las actividades los días miércoles y jueves en la Escuela Técnica N°35 «Gral. Don José de San Martín» de Crespo.

En horas de la noche del martes 21, la Policía de Crespo confirmó el fallecimiento de un adolescente, de 15 años, ocurrido en circunstancias que indican una autodeterminación.

El hecho está siendo investigado por las autoridades competentes, y por respeto a la familia y al proceso judicial, no se brindarán por el momento más detalles.

Según se informó, la institución educativa donde concurría el joven permanecerá cerrada en todas sus dependencias por duelo los días miércoles y jueves de esta semana, publicó Sol Noticias.