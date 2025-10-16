Daiana Mendieta está siendo despedida por familiares y amigos este jueves en Gobernador Mansilla, departamento Tala. Los restos de la joven de 22 años, víctima de femicidio, serán inhumados por la tarde. Su caso conmocionó a Entre Ríos y el país y generó una profunda tristeza y dolor en la localidad.

La joven está siendo velada en la sala N° 1 de la Cochería Foler y luego será inhumada en el cementerio municipal.

Allanaron la casa y el galpón donde vive el principal sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

La investigación por el femicidio de Daiana Mendieta continúa con allanamientos en la casa del principal sospechoso y rastrillajes en distintos puntos de Gobernador Mansilla y zonas rurales cercanas.

La policía busca elementos de prueba que permitan imputar formalmente al único sospechoso detenido, quien permanece bajo arresto preventivo por resistencia a la autoridad y amenazas. Entre los objetivos clave está el celular de Daiana, desaparecido desde el 3 de octubre, día en que fue vista por última vez.

Cabe recordar que el sábado 4 fue encontrado el auto de la joven abandonado en un camino rural, el domingo 5 fue allanada la vivienda del principal sospechoso que trató de quitarse la vida y atacar a los policías y el martes 7 se encontró el cuerpo de la joven sin vida.

Mientras tanto, la comunidad despide a la joven de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado el 7 de octubre en el fondo de un aljibe, cubierto con maderas y vegetación. Los restos son velados en la sala N° 1 de la Cochería Foler, en Belgrano 805, y el sepelio se realizará este jueves a las 16 en el cementerio municipal. La casa de duelo, ubicada en Urquiza 330, recibe a familiares, amigos y vecinos que se acercan para acompañar a la familia en este momento de profundo dolor, informó Al Frente C5.

La autopsia, realizada en la morgue judicial de Oro Verde, confirmó que Daiana murió por un golpe en la cabeza con un objeto contundente y con punta, descartando la hipótesis inicial de un disparo. El informe fue entregado a la fiscal Emilce Reynoso, quien encabeza la Instrucción Penal Preparatoria del caso.

Según la reconstrucción de los hechos, Daiana y el imputado se encontraron en un camino vecinal cercano a la ruta nacional 12, donde se habría producido una discusión seguida de una agresión física. El cuerpo fue trasladado en una camioneta hasta el aljibe, ubicado a pocos kilómetros del lugar, y arrojado allí en un intento de ocultamiento.

AHORA supo que los investigadores se llevaron elementos de los lugares allanados y que se espera el resultado de varias pericias para avanzar con la imputación formal por el delito de femicidio.