Los dolores de cabeza por esfuerzo físico ocurren durante o después de hacer ejercicios extenuantes de forma prolongada. Algunas actividades relacionadas con los dolores de cabeza por esfuerzo físico incluyen correr, remar, jugar al tenis, nadar y levantar pesas.

Según la prestigiosa Clínica Mayo de EEUU, los dolores de cabeza por esfuerzo físico se dividen en dos categorías. Por lo general, los dolores de cabeza primarios por esfuerzo físico no son perjudiciales, no están relacionados con ningún problema subyacente y, a menudo, pueden prevenirse con medicamentos.

Los dolores de cabeza secundarios por esfuerzo físico ocurren por un problema subyacente que suele ser grave, ya sea en la zona interna del cerebro (como sangrado o un tumor) o externa (como la enfermedad de las arterias coronarias), y a menudo, pueden requerir atención médica de urgencia.

Síntomas

Hay varias señales de alerta a las que conviene prestar atención cuando surge un dolor de cabeza asociado al ejercicio físico

Los dolores de cabeza primarios por esfuerzo físico en general duran entre 5 minutos y 48 horas, mientras que los dolores de cabeza secundarios por esfuerzo físico suelen durar al menos un día y a veces persisten varios días o más.

Dolor de cabeza primario por esfuerzo físico:

- Generalmente se describen como pulsátiles

- Ocurren durante un ejercicio extenuante o después de este

- En la mayoría de los casos, afecta ambos lados de la cabeza

El dolor de cabeza también está relacionado con los niveles de azúcar en sangre (Getty Images)

Dolor de cabeza secundario por esfuerzo físico:

- Vómitos

- Pérdida del conocimiento

- Visión doble

- Rigidez en el cuello

Cuáles son las causas del dolor de cabeza

La actividad física es primordial para la salud integral ya que el sedentarismo es factor de riesgo de diversas enfermedades (Getty Images)

1. Esfuerzo

El dolor de cabeza de tipo primario causado por actividad física extenuante se llama dolor de cabeza por esfuerzo físico o por ejercicio. Se suele describir como un dolor punzante, similar a la migraña por toda la cabeza (dolor bilateral) y, como dijimos, suele durar entre 5 minutos y 48 horas. Un dolor de cabeza por ejercicio extremo también puede provocar vómitos y problemas de visión. Es importante prestar atención a esta dolencia.

El dolor de cabeza por esfuerzo físico puede desarrollarse si nos salteamos el calentamiento, si nuestro entrenamiento es demasiado extenuante o si hace demasiado calor. Esto puede suceder tanto en el interior como al aire libre, así como a grandes altitudes, por ejemplo, durante el ascenso a un pico. Una forma de prevenir este tipo de dolor de cabeza es reducir la intensidad de los entrenamientos.

2. Mala postura

Una mala postura corporal, el estrés y no estar en forma cuando entrenas pueden causar tensión y provocar dolor de cabeza. Los dolores de cabeza por tensión, se suelen describir como un dolor constante a ambos lados de la cabeza.

Prestar especial atención a la forma durante los entrenamientos y a la postura durante el día es clave. Si el dolor de cabeza aparece después de los entrenamientos, relajar los músculos aplicando calor, masajeando o haciendo ejercicios para aliviar el dolor cervical puede funcionar.

Para algunas personas, entrar en calor lentamente antes de hacer ejercicio puede ayudar a prevenir los dolores de cabeza (Getty Images)

3. Deshidratación

Tanto si se debe al ejercicio o simplemente a no beber suficientes líquidos, la deshidratación es una de las causas más comunes del dolor de cabeza después de hacer ejercicio.

4. Hipoglucemia

Si una persona no solo tiene dolor de cabeza después de entrenar; sino que además también se siente débil, con temblores e incluso náuseas, podría estar padeciendo los efectos de tener niveles de azúcar en sangre demasiado bajos.

Factores de riesgo, tratamientos y prevención

Young woman lying down on sofa in living room covered by blanket. Unrecognizable person.

En los siguientes casos, una persona puede tener más riesgo de dolores de cabeza por esfuerzo físico si:

- Realiza ejercicios en clima caluroso

- Hace ejercicios a altitudes elevadas

- Tiene antecedentes personales o familiares de migraña

Estos dolores suelen aparecer con más frecuencia cuando el tiempo es cálido y húmedo, o si hacemos ejercicios a grandes altitudes. Si tenemos tendencia a los dolores de cabeza por esfuerzo físico, tal vez deseemos evitar los ejercicios en estas condiciones.

Algunas personas tienen dolores de cabeza por esfuerzo físico solamente cuando hacen ciertas actividades, por lo tanto, pueden prevenir los dolores de cabeza si las evitan. Hacer un precalentamiento antes de un ejercicio extenuante también puede ayudar a prevenir los dolores de cabeza por esfuerzo físico.

Uno de los culpables del dolor de cabeza inducido por el ejercicio podría ser la deshidratación (Getty Images)

Respecto al tratamiento, si una persona no padece un problema estructural o vascular subyacente que cause los dolores de cabeza por esfuerzo físico, su proveedor de atención médica puede recomendarle que tome medicamentos con regularidad para prevenir los dolores de cabeza.

Si es capaz de predecir los dolores de cabeza por esfuerzo físico, puede tomar el medicamento una o dos horas antes de un evento programado, como un partido de tenis o una caminata a alturas elevadas. Si los dolores de cabeza por esfuerzo físico son frecuentes o impredecibles, podría tener que tomar el medicamento preventivo todos los días.