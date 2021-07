“¿Querés una primicia? ¿Sabés quien va de candidata a diputada en Entre Ríos?”, le pregunta Juan Grabois a Viviana Canosa, cuando la entrevista parecía terminada. “Dolores Etchevehere, la vamos a postular a candidata a diputada nacional”, se contesta, enseguida, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

“¿Enserio? Tiraste una bomba…”, dice la periodista. “Contra su hermano, sí, pero también contra Bordet, el peronista”, retoma Grabois, “¿por qué? Porque hay un pacto de poder ahí, entre Etchevehere, Cambiemos, y Bordet, Frente de Todos, ¿para qué? para garantizar el glifosato, la expansión de la frontera sojera, quemando los pastizales y humedales. Entonces nosotros vamos a romper el pacto de poder”, remata el mediático dirigente social.

La figura de Dolores Etchevehere es controvertida desde varios puntos de vista. Hace más de diez años mantiene una lucha interna contra su madre y sus tres hermanos -entre ellos, Luís Miguel, ex presidente de la Sociedad Rural y ministro de Agricultura de Macri- por la herencia de su padre; denunció el vaciamiento de El Diario de Paraná, a manos de su propia familia, y el año pasado fue detenida por la Policía de Entre Ríos tras ocupar, junto a integrantes del naciente Proyecto Artigas, una de sus estancias en La Paz.

“No tenía en mente incursionar en la política, pero considero que es una herramienta mediante la cual se puede interpelar a los poderosos. Vengo de una lucha tremenda, de más de diez años, en la que he sido testigo de cómo está conformado el pacto de poder en Entre Ríos”, dice Dolores, del otro lado del teléfono. Y aclara: “Lo mío no se reduce a una disputa familiar, comenzó así, pero existe un entramado de corrupción dentro de la estructura familiar, que compone el pacto de poder, me di cuenta que no solo yo era damnificada directa de esto, sino también había muchísimos damnificados de esas maniobras fraudulentas que hacían en connivencia con la Justicia, la política y una cantidad de profesionales, como abogados, contadores y escribanos, que rifan sus matrículas armando todo ese esquema de corrupción”.

LP: ¿Cómo se materializa lo que denuncian como un pacto de poder?

DE: Por ejemplo, me empecé a dar cuenta que había propiedades que no correspondían al acervo hereditario, por ejemplo, las tierras que pertenecen a la Escuela N°51 de Santa Elena, en La Paz, linderas a la Estancia Casa Nueva. Esas tierras no son nuestras, no son de mi familia, no las voy a aceptar, no voy a ser parte de esa maniobra fraudulenta. Igual me pasó con las maniobras dentro de El Diario, de Paraná, Entre Ríos. Es ahí que me pongo a investigar. Hago denuncias en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en Buenos Aires, y la Procelac investiga y comprueba que las maniobras comienzan con un vaciamiento tremendo para luego echar a los 85 trabajadores de El Diario sin que puedan reclamar sus derechos.

LP: ¿En qué consistieron esas maniobras en El Diario?

DE: La Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) contiene a El Diario y a otros inmuebles que los Etchevehere corruptos y el financista Walter Grenón deciden sacar de esa sociedad anónima y ponerlos en otra. Lo vacían para que cuando los trabajadores que iban a echar tratasen de cobrar sus indemnizaciones ya no haya nada.

LP: ¿Cuál es el trasfondo del conflicto del año pasado en la estancia?

DE: Llegamos a la Estancia Casa Nueva, que es parte de una sucesión indivisa, junto a integrantes del Proyecto Artigas, para alzar la voz y visibilizar lo de las tierras de la escuela, que están ahí, sobre la ruta e instalar este tema a nivel nacional. Los Etchevehere corruptos armaron una documentación fraudulenta, la presentaron en la Justicia y pidieron que yo salga de esa propiedad. Luego, esto fue investigado por el fiscal federal Federico Delgado, y ratificado por el juez Daniel Rafecas, donde se descubre que los papeles presentados por los Etchevehere corruptos y bancados por el gobernador Bordet no son válidos. Tuvo que venir un fiscal de Comodoro Py a decirles que lo que tomaron como oficial es fraudulento. Realmente está en problemas, en varios aspectos, Gustavo Bordet, porque a mí me sacó de mi casa con una violencia sin precedentes. Me mandó 150 policías con carros hidrantes y armas para sacarme de mi propia casa y meterme en la cárcel. ¿Para qué? Primero: porque creían que no lo iba a soportar, porque no es nada agradable que te metan en la cárcel. Segundo: para que quede clarito que a quien levanta la voz contra el pacto de poder le pasa esto. Si una mujer alza la voz le pasa esto. Por supuesto que esto que te estoy contando está todo judicializado y ya van a haber novedades al respecto.

LP: Hay quienes dicen que utilizás la política para vengarte de tu familia…

DE: No, nunca utilicé la palabra venganza. Yo quiero que haya justicia en cada uno de los expedientes. Es muy débil esa chicana, más a esta altura del partido cuando las cosas son muy evidentes: hace muy poco la Justicia Federal condenó a los Etchevehere corruptos por defraudación cambiaria a partir, justamente, de la denuncia mía por el vaciamiento de El Diario. Fueron condenados por 500 mil dólares, que, si bien es una cifra importante, es la condena menor. El Estado fue el damnificado, de eso yo no recibo un peso, sí el Estado que lo tiene que cobrar a través del Banco Central de la República Argentina. Esa chicana apunta, también, a la idea de que la mujer debe acotarse al ámbito familiar, pero una mujer puede estar en cualquier otro ámbito que se le ocurra.

LP: También se dice que siempre fuiste apartada del negocio familia, ¿es así?

DE: Sí, siempre me excluyeron. De hecho, hay una denuncia hecha por el fiscal Federico Delgado, y también ratificada por el juez Rafecas, por violencia económica y extorsión. Hasta hoy, a mí me negaron toda posibilidad de producción, toda posibilidad de acceder a mis derechos hereditarios. Imaginate lo que es pelearte todo el tiempo con tipos que se adueñaron de tus cosas y tratan de quebrarte, permanentemente, en todo sentido.

LP: ¿Siempre fue así en tu vida adulta?

DE: Desde siempre fue así, desde chica. Durante toda mi vida fui testigo de las atrocidades y de la forma de actuar de mi familia con quienes menos tienen o son parte de la estructura de trabajo. Siempre observé el uso, el abuso, la explotación de quienes servían, como dicen ellos, en casa. Tal es así que hay una denuncia de trabajo esclavo dentro de mi familia y fue el propio Estado el que descubrió esa realidad en los campos.

LP: ¿En qué momento decidiste no ser parte de esa realidad?

DE: A veces la vida te pone en ciertas situaciones en las que tenés que elegir. Un día frené, me detuve y visualicé dos caminos: ser parte de toda esa maquinaria mafiosa o hacer otro camino. Yo elegí no ser parte y también elegí no omitir nada de lo que se, no callar y no mirar para otro lado, que hubiese sido un camino mucho más fácil, obviamente. Si bien yo comencé con todo esto cuando murió papá, en 2009, un momento de inflexión muy importante para mí fue cuando leí la encíclica Laudato Sí, del Papa Francisco. Soy una persona muy creyente y entre tantos pensamientos inspiradores, Francisco habla de la cultura del descarte, de cómo se descarta a las personas, a la misma tierra, entonces me di cuenta que yo soy una persona descartada, como tantas otras que han trabajado toda una vida para mi familia.

LP: ¿Es el Papa Francisco lo que te acerca a Juan Grabois?

DE: Cuando leí Laudato Sí no lo conocía a Juan. Lo conocí después, cuando empecé a verlo en las noticias. Decía cosas con las que me identifico y lo empecé a seguir. Me llamó la atención su posición independiente en varios aspectos y que, en algunas cosas, supo decirle que no a Alberto. Así como en este momento yo le digo ‘no’ a Gustavo Bordet, más allá que el Frente Patria Grande sea parte del Frente de Todos.

LP: ¿Es la primera vez que la política te interpela de esta manera?

DE: Hasta ahora no me había pasado, sinceramente. Me pasa algo diferente con el Frente Patria Grande, que es un movimiento social, político y cultural que busca construir una fuerza popular. Es un frente humanista que busca una sociedad más justa, pensando, sobre todo, en los que menos tienen. No se puede descartar a las mayorías.

LP: Se te critica desde la izquierda también, por tu origen de clase, ¿se puede ser una mujer rica y preocuparse por lo pobres?

DE: Primero, todos tenemos derecho a pensar y a creer libremente. Creo que molesta más que sea una mujer que se mete en la vida pública, ¿por qué no? Además, quienes sostienen eso me ponen en una posición en la que dependería del dinero y a mí ni me define ni dependo del dinero. A una persona la definen sus pensamientos, sus creencias, sus formas personales, no algo que, en mi caso, me tocó de manera azarosa, porque podría haber nacido en cualquier lugar. Nadie elige donde nacer.

LP: Conocemos al Frente Patria Grande por la experiencia de 2019, ¿qué realidad tiene en Entre Ríos?

DE: Principalmente, nosotros tenemos nuestra propia agenda, que es la de frenar los agrotóxicos, detener los incendios intencionales en los humedales y jamás darles impunidad a los responsables; vamos a recuperar las tierras mal habidas, como la de la escuela; vamos a crear comunidades rurales y a acompañar la lucha de muchas mujeres que han sufrido las injusticias de un Poder Judicial patriarcal.

LP: Vas a ser candidata a diputada nacional, ¿en internas del Frente de Todos o por afuera?

DE: Creemos que las contradicciones tenemos que trabajarlas dentro del Frente de Todos. Por lo que no tenemos problemas en competir en las PASO, incluso no tenemos problema en compartir lista, siempre considerando nuestra agenda. La idea es competir dentro del Frente de Todos, pero no descartamos ir por fuera.