Las condiciones meteorológicas favorables continúan vigentes en Gualeguaychú y alrededores. El pronóstico para este domingo indica que la jornada se mantendrá mayormente soleada y con temperaturas cálidas que alcanzarán los 21 grados hacia el mediodía. Las temperaturas mínimas, en tanto, estuvieron en torno a los 9 grados durante la madrugada.



Sin embargo, se espera que haya eventuales nubosidades en el transcurso del día y no se descartan lloviznas aisladas para la madrugada del lunes. De todos modos, el clima agradable y la permanencia del sol seguirán acompañando el comienzo de semana, para el cual se esperan mínimas de alrededor de 11 grados y máximas de hasta 20 en las primeras horas de la tarde.

Por el momento, no se anuncian lluvias para el resto de la semana.