Conforme se acerca el verano, las temperaturas continúan en ascenso en toda la región. En las primeras horas de este domingo, las mínimas estuvieron en torno a los 18 grados y se espera que vayan gradualmente en aumento hasta alcanzar los 32 grados luego del mediodía.



Con el atardecer, el termómetro volverá mostrar un descenso hasta tocar el piso de los 23 grados en la medianoche del lunes.



Se prevé que el domingo se mantenga parcialmente nublado durante buena parte de la jornada, con posibilidades de que el cielo se despeje en últimas horas de la tarde y por la noche.



Para el lunes, en cambio, el pronóstico del tiempo indica que estará completamente soleado y que las temperaturas se mantengan en un rango similar o ligeramente mayor.