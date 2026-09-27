Luego de días cálidos y soleados, la madrugada del domingo llegó con un descenso de temperaturas y lluvias intensas acompañadas de una tormenta eléctrica constante que se extendió hasta las primeras horas de la mañana. Sin embargo, las lluvias cesaron hacia las 9 para dar paso a un escenario inestable y parcialmente nublado, con posibilidades de que asome el sol durante la tarde, según indica el pronóstico.

Las temperaturas mínimas estuvieron en torno a los 16 grados al amanecer y se espera que las máximas asciendan hasta alcanzar los 24 grados luego del mediodía.

Sin embargo, cierto panorama de inestabilidad climática se extendería, ya que se prevén lluvias por la tarde del lunes y la mañana del martes. Ambos días estarían mayormente nublados y registrarían temperaturas de entre 18 y 23 grados y 17 y 19 grados, respectivamente.

El tiempo terminaría de componer del todo hacia el miércoles, que se anuncia parcialmente soleado y ligeramente fresco.