PRONÓSTICO
Domingo con sol y nubosidad variable: cómo estará el tiempo durante el resto de la jornada
Luego de un sábado de sol radiante, el domingo amaneció con un tiempo estable y agradable pero con posibilidad de nubosidad variable a lo largo de la jornada.
En las primeras horas de la mañana, el termómetro registró mínimas en torno a los 16 grados, mientras que hacia el mediodía se esperan máximas de hasta 26 grados.
Hacia la noche, en tanto, las térmicas descenderán hasta los 21 grados.
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