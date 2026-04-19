Luego de un sábado de sol radiante, el domingo amaneció con un tiempo estable y agradable pero con posibilidad de nubosidad variable a lo largo de la jornada.

En las primeras horas de la mañana, el termómetro registró mínimas en torno a los 16 grados, mientras que hacia el mediodía se esperan máximas de hasta 26 grados.

Hacia la noche, en tanto, las térmicas descenderán hasta los 21 grados.