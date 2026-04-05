Luego de días de intenso calor y humedad, este sábado se registró un brusco descenso de las temperaturas que definitivamente inauguró la estación otoñal en Gualeguaychú.



En continuidad con el cambio de clima, la mañana del domingo comenzó con una mínima en torno a los 15 grados y se espera que la máxima no supere los 20 grados en las primeras horas de la tarde. Los indicadores meteorológicos anuncian un Domingo de Pascuas en el que el cielo se mantendrá mayormente nublado, con posibilidades de que el sol asome ocasionalmente hacia el mediodía.



Para el lunes, en tanto, el pronóstico es más adverso: anuncian lluvias intermitentes para la madrugada y constantes durante el resto de la jornada. Las temperaturas se mantendrán similares: 15 grados de mínima y no más de 20 de máxima, aproximadamente.



Hasta el momento, se prevé que el martes se repliquen estas condiciones. Pero dependerá de la evolución que presenten las condiciones meteorológicas.