Luego de varios días grises, el domingo llegó con el cielo parcialmente cubierto de nubes. Si bien se espera que se mantenga así durante la mayor parte de la jornada, no se descarta que el sol asome por momentos en el transcurso de la mañana y en la franja horaria del atardecer. De igual manera, se espera que el cielo despeje un poco durante la noche.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registradas en las primeras horas del día se situaron en torno a los 10 grados y se prevé que las máximas no sobrepasen los 18 grados por la tarde.



Para el lunes, el tiempo se presentaría inestable, con probabilidad de lloviznas en la mañana, y temperaturas similares a las del domingo.