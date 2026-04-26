En la noche del sábado y madrugada de este domingo, las temperaturas en Gualeguaychú y alrededores marcaron un leve descenso en comparación a días anteriores. De esta manera, la mínima registrada en las últimas horas estuvo en torno a los 12 y 13 grados, mientras que las máximas previstas para el mediodía no superará los 20 grados.

Por la tarde, las térmicas oscilarán alrededor de los 17 grados e irán descendiendo hasta llegar a unos 10 grados para las 23 horas, dando paso a un comienzo de semana que se anuncia fresca.



Por otra parte, si bien durante este domingo el tiempo estará mayormente estable y soleado, no se descartan momentos en que el cielo se nuble e incluso puedan presentarse esporádicas lluvias.