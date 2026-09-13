En la noche del sábado y madrugada de este domingo las temperaturas descendieron notoriamente hasta llegar a mínimas en torno a los 4 grados. Durante la mañana, se espera que el rango térmico vaya desde los 8 grados hasta llegar a una máxima de 11 grados al mediodía.



Según los indicadores meteorológicos, las temperaturas continuarán en torno a esos valores en el comienzo de la semana: mínimas de 4 grados y máximas de hasta 13 grados.

Por otra parte, durante la jornada de este domingo el cielo estará mayormente nublado, con pocas posibilidades de que despeje por momentos durante la mañana y la noche. En cambio, el lunes llegaría parcialmente soleado, con el cielo despejado por la mañana y nubosidad variable en la tarde.