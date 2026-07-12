Los indicadores meteorológicos para este domingo prevén un día mayormente nublado, aunque con posibilidad de que el cielo se despeje durante la tarde, desde las 15 horas en adelante. Hacia las 17, se espera que el tiempo termine de componer y de paso a un atardecer y noche con cielos despejados, condiciones que continuarán por la mañana del lunes.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registradas en las primeras horas de la mañana estuvieron en torno a los 7 grados, y se prevé que las máximas no sobrepasen los 11 en el momento más cálido de la jornada, hacia el mediodía.

Al anochecer, está anunciado un marcado descenso térmico que dará paso a mínimas de hasta 3 grados en la madrugada del lunes.