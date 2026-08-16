Luego de un sábado con el cielo opaco y altos niveles de humedad, el domingo se presenta en Gualeguaychú y alrededores con un pronóstico inestable. Las condiciones de humedad persisten y, por tanto, las temperaturas ligeramente más cálidas de lo habitual para esta época del año. Las mínimas registradas en las primeras horas de la mañana no bajaron de los 13 grados, y se espera que las máximas alcancen los 17 grados hacia el mediodía.

Aunque se esperaban lluvias para buena parte de la mañana y hasta el mediodía, el tiempo se mantiene mayormente inestable, con ligeras precipitaciones registradas sólo por momentos.



Se prevé que las lluvias cesen en las primeras horas de la tarde y den paso a un cielo nublado y con posibilidad de que despeje parcialmente al anochecer.

De todas maneras, las lluvias volverían con fuerza este lunes y persistirían hasta el martes. Recién para el miércoles se espera que las condiciones meteorológicas mejoren. Mientras tanto, las temperaturas irán en gradual descenso.