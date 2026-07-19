Luego de un viernes y sábado con temperaturas cálidas y altos niveles de humedad, el pronóstico para este domingo en Gualeguaychú indica que el cielo estará mayormente nublado y con probabilidad de lluvias en distintos momentos de la jornada.



Se espera que el mal tiempo se acentúe por la mañana y que hacia el mediodía asome el sol durante intervalos. Por la tarde, mientras la atención de todo el país esté en la final del mundial entre Argentina y Francia, el cielo se mantendrá nublado y no hay mayores probabilidades de lluvias.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registradas en las primeras horas de esta mañana estuvieron en torno a los 12 grados. Se espera que las máximas no superen los 15 grados al mediodía.