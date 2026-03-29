Luego de un sábado caluroso y con altos niveles de humedad, el domingo presenta condiciones meteorológicas inestables y con temperaturas aun más altas. A diferencia de días anteriores, en esta madrugada, la mínima no bajó de los 24 grados.



Durante el transcurso de esta mañana, se espera que el cielo se mantenga parcialmente soleado -aunque nublado por momentos- y con temperaturas superiores a 25 grados, las cuales seguirán en ascenso hasta el mediodía.



Entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, se prevé que el termómetro alcance una temperatura máxima de 34 grados. Según los indicadores meteorológicos, el punto de quiebre será en las últimas horas de la tarde, en torno a las 19, momento en el que se esperan lluvias en Gualeguaychú y alrededores.