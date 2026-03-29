Luego de un sábado caluroso y con altos niveles de humedad, el domingo presenta condiciones meteorológicas inestables y con temperaturas aún más altas en Gualeguaychú y alrededores. A diferencia de días anteriores, en esta madrugada, la mínima no bajó de los 24 grados.



Durante el transcurso de la mañana se espera que el cielo se mantenga mayormente soleado -aunque con posibles nubosidades- y con temperaturas superiores a 25 grados, las cuales seguirán en ascenso hasta el mediodía. En cuanto a la humedad, a las 8:30 de esta mañana la misma ya superaba el 85%.



Entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, se prevé que el termómetro alcance una temperatura máxima de 34 grados. Según las actualizaciones meteorológicas, las lluvias -inicialmente previstas para las últimas horas de la tarde- podrían aparecer en torno al mediodía, en coincidencia con el pico térmico.



Sin embargo, no se descarta que la humedad, el calor y la inestabilidad persistan sin que haya precipitaciones, y que el anuncio de lluvias se postergue hasta el lunes.