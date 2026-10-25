Este sábado por la tarde, la lluvia trajo consigo un marcado descenso de las temperaturas en Gualeguaychú. En continuidad con las condiciones meteorológicas inestables de los últimos días, el domingo se presenta mayormente nublado y con probabilidad de precipitaciones en el transcurso de la mañana.

Después del mediodía, en cambio, se prevé que el tiempo tenga mayores chances de componer y de que vuelva a asomar el sol, dando paso a una noche con el cielo despejado y un inicio de semana parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estuvieron en torno a los 12 grados en las primeras horas del día, y se prevé que la máxima no supere los 16 grados al mediodía.