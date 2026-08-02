Luego de un comienzo de fin de semana inestable y lluvioso, el pronóstico para este domingo indica que el tiempo en Gualeguaychú continuará mayormente nublado, con probabilidades de que el cielo se despeje en buena medida hacia el mediodía y primeras horas de la tarde.

Sin embargo, la nubosidad retornará al anochecer y dará paso a un comienzo de semana inestable, con anuncio de lluvias para la tarde del lunes. Sin embargo, el tiempo irá componiendo conforme avance la semana. Gradualmente, las nubes irán dando paso a cielos despejados llegarían el próximo viernes.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registradas en las primeras horas de este domingo estuvieron en torno a los 13 grados, y se espera que las máximas alcancen los 22 grados después del mediodía. A medida que tengan lugar las lluvias del lunes por la tarde y pasen los días, se prevé que las térmicas vayan en descenso.