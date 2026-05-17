El tiempo en Gualeguaychú se anuncia inestable y con alta probabilidad de lluvias para este domingo.

La jornada comenzó con el cielo nublado y temperaturas en torno a los 11 grados.



Si bien se esperan lluvias en el transcurso de la mañana, no se descarta la posibilidad de que el tiempo componga y el cielo se despeje hacia el mediodía y primeras horas de la tarde. Para ese momento del día, se prevé una temperatura máxima que no superará los 13 o 14 grados.



Hacia el atardecer, las térmicas irán en descenso hasta alcanzar los 8 grados en las últimas horas del día. Para el lunes se espera buen tiempo, pero mucho frío, con 4 grados de mínima al amanecer.