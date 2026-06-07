El pronóstico para este domingo indica que el tiempo se mantendrá nublado, húmedo e inestable durante toda la jornada. En las primeras horas del día, las temperaturas mínimas estuvieron en torno a los 14 grados y se espera que las máximas no sobrepasen los 18 o 19 grados hacia el mediodia.

Durante la tarde, la térmica continuará en un rango de entre 18 y 14 grados.

Para el lunes, los indicadores meteorológicos reportan probabilidad de lluvias durante la madrugada y primeras horas de la mañana.