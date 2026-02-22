El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo mayormente nublado con mínimas de 19 grados y máximas de 29.

El tiempo se predispondrá para la jornada gris e inestable que se prevé para el día lunes. La temperatura se mantendrá constante y hacia la tarde hay gran probabilidad de tormentas aisladas.

El martes, las condiciones meteorológicas mejorarían y sólo estaría nublado, pero sin precipitaciones. El miércoles habrá un pequeño descenso de la mínima y volvería a salir el sol.