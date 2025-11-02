El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo un cielo mayormente nublado y temperaturas agradables en gran parte de Entre Ríos, con probabilidad de chaparrones durante la tarde y la noche.

En Gualeguaychú, la mínima se ubicará en 15 grados y la máxima rondará los 26, con nubosidad predominante y posibles lluvias hacia la tarde-noche. La misma tendencia se espera en ciudades del sur de la provincia como Gualeguay y Concepción del Uruguay.

En otras zonas, como Paraná, La Paz y Victoria, las temperaturas oscilarán entre 16 y 27 grados, mientras que en Concordia, Federación y San Salvador se esperan marcas de 15 a 26 grados, también con nubosidad y probabilidad de lluvias aisladas.

En general, se prevé un domingo húmedo y gris en toda la provincia, con un inicio de semana que podría presentar mejoras temporarias y ascenso térmico.