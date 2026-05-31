Luego de un sábado con temperaturas agradables y cielo despejado, el domingo se anuncia con un tiempo parcialmente nublado y temperaturas que no superarán los 15 grados de máxima.



Durante la madrugada, las mínimas registradas estuvieron en torno a los 7 grados. Se espera que a lo largo de la mañana las temperaturas asciendan progresivamente hasta alcanzar los 13 grados al mediodía y los 15 de máxima en las primeras horas de la tarde.



Por la tarde, se prevén mayores probabilidades de que el cielo despeje. Por la noche, las térmicas irán en descenso hasta llegar a los 9 grados en la medianoche y madrugada del lunes.