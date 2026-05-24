El domingo comenzó nublado y con temperaturas mínimas registradas de 8 grados durante la madrugada, valores levemente mayores a los de los últimos días. En las primeras horas de la mañana, el termómetro se ubicó en torno a los 10 grados y se espera que ascienda lentamente hacia el mediodía.

El pico térmico llegaría recién en las primeras horas de la tarde, momento para el cual está anunciada una máxima de 17 grados. El anochecer traerá consigo un ligero descenso de las temperaturas.

En ese sentido, se prevé que el lunes sea una jornada no tan fría, con mínimas de 8 grados al amanecer que escalarán progresivamente hasta llegar a los 18 grados hacia las 15 horas.



Por otra parte, los indicadores meteorológicos señalan que el cielo estará mayormente nublado, tanto el domingo como el lunes. Aunque no se descarta la posibilidad de que despeje durante períodos de tiempo. No se pronostican lluvias.