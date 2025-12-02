Este domingo 7 de diciembre a las 21h, el playón del Museo de Carnaval se convertirá en el escenario de la presentación de los Corsos Populares "Matecito", dónde se anunciará el nombre de la edición 2026 y se darán a conocer las fechas del calendario carnavalero. También se presentará al jurado que acompañará y evaluará la próxima edición. Como cada año, se realizará un homenaje especial en memoria de una persona muy querida por la comunidad de los Corsos Populares.

Esta nueva edición contará con la participación de 16 agrupaciones. Algunas de ellas formarán parte de la presentación del domingo, ofreciendo un adelanto artístico de la temática que desarrollarán el próximo año. Durante el evento podrán apreciarse trajes, personajes, música, coreografías o fragmentos que reflejan el trabajo creativo que vienen llevando adelante.

Asimismo, se entregarán las cuatrocientas entradas destinadas a las agrupaciones para que puedan venderlas y continuar recaudando fondos, se comunicarán los montos de los premios y se lanzarán oficialmente las inscripciones del Corso Infantil, de los Mascaritos y del Entierro del Carnaval.

La jornada contará con la participación de ferias y stands gastronómicos. La entrada será libre y gratuita.