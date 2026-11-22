El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo con cielo estará parcialmente nublado en la ciudad. Se prevé un leve ascenso de las temperaturas para los próximos días, con máximas que rondarán los 31 grados. En tanto, la mínima en Gualeguaychú será de 17 grados y la máxima de 27.

Así estará el tiempo este domingo

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 27 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada parcialmente nublada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 28 grados. Allí también se prevé un jueves con cielo parcialmente nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados. En estas localidades se pronostica un día con cielo algo nublado.