Luego de un sábado soleado y con temperaturas agradables, el pronóstico para este domingo en Gualeguaychú y alrededores anticipa una jornada mayormente soleada, pero con posibles lloviznas hacia el mediodía. Se prevé que las inestabilidades se presenten entre las 11 y las 14 horas, pero que el tiempo componga conforme avance la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas registradas en las primeras horas de esta mañana se ubicaron en torno a los 5 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 13 grados al mediodía.

El descenso térmico se producirá al atardecer, y dará paso a una madrugada del lunes que se pronostica muy fría, con temperaturas apenas por encima de los cero grados.