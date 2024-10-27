El buen tiempo continúa en la ciudad de Gualeguaychú en un domingo que comenzó con el cielo despejado y temperaturas en torno a los 18 grados. Se espera que las máximas alcancen los 26 grados en las primeras horas de esta tarde.

Si bien el día de hoy se presenta con agradables condiciones primaverales, los indicadores meteorológicos anuncian una semana con temperaturas más elevadas.

Para el lunes y el martes se espera que las máximas rocen los 29 y 32 grados, respectivamente, y que continúen en torno a estos valores los días siguientes. El pico térmico llegaría con 33 grados el viernes, día en que el tiempo presentaría una fuerte desmejora y daría paso a lluvias y tormentas.