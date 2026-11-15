Luego de un sábado soleado y caluroso, las condiciones meteorológicas continuarán similares en Gualeguaychú y alrededores, aunque con temperaturas máximas ligeramente menores.



La mínima registrada en las primeras horas del día se ubicó en torno a los 18 grados. Se espera que las térmicas asciendan en el transcurso de la mañana hasta alcanzar los 27 grados para el mediodía.



El pico térmico será sostenido hasta bien entrada la tarde, y se prevé que recién desde las 18 horas en adelante comiencen a bajar las temperaturas.

Aunque la jornada se anuncia con cielos completamente despejados, conforme llegue la medianoche se espera que aparezca una nubosidad variable. El termómetro, en tanto, descenderá gradualmente hasta los 21 grados.