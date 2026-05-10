Luego del marcado descenso de las temperaturas de este viernes y sábado, el termómetro volvió a bajar durante la madrugada del domingo, registrando sensaciones térmicas apenas por encima de los 0 grados. En las primeras horas de la mañana, el frío se hace notar en toda la ciudad de Gualeguaychú con alrededor de 5 grados.

Debido al tiempo mayormente soleado que predominará durante toda la jornada, se espera que en las próximas horas las temperaturas suban tímidamente hasta alcanzar una máxima de 14 horas luego del mediodía.

Los indicadores meteorológicos prevén que hacia la tarde pueda aparecer una nubosidad variable que iría acompañada del natural descenso térmico de la noche. Para las 20 horas, se estiman unos 9 grados de temperatura.

Por otra parte, el comienzo de semana se anuncia soleado y con temperaturas similares.