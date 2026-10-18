La jornada de este domingo se anticipa parcialmente nublada en Gualeguaychú, con posibilidades de que asome el sol durante las primeras horas de la mañana y por la tarde. Las temperaturas mínimas registradas esta mañana estuvieron en torno a los 8 grados, y se espera que las máximas no sobrepasen los 15 grados para el mediodía.

Aunque la nubosidad variable estará vigente durante buena parte del día, se prevé que hacia la noche el cielo se despeje y de paso a un comienzo de semana mayormente soleado.