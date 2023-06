Por Fabián Miró

Veronesi sostuvo que “tenemos que meternos más en política sin ser políticos, viendo las necesidades de todas aquellas entidades que son el motor de esta provincia y que se encuentran muy relegadas, tales los casos de las economías regionales, arroceros y otros emprendimientos. Es así que la SRA intentó juntar a la mayor cantidad de entidades, sin un tinte político, en una serie de reuniones que se llevaron a cabo en Concordia, Gualeguaychú y Crespo. Conocer la actualidad de esas entidades, que son alrededor de 90, las necesidades e ideas para dárselas a conocer a los precandidatos a Gobernador. Vamos a presentar todo lo que la gente nos transmitió y entregárselos a los precandidatos a la gobernación en una jornada que se va a llevar a cabo el 30 de junio a las 14.30 en el Centro de Convenciones de Paraná. Por el momento son cuatro los precandidatos a gobernador. Todos han sido invitados y entendemos que van a estar en su totalidad. No vamos a reclamar nada ni a enojarnos con nadie, simplemente a presentarles lo que las entidades y la ciudadanía necesitan para que Entre Ríos no siga siendo una provincia relegada como lo es en la Región Centro que también conforman Córdoba y Santa Fe”.

El dirigente señaló que “Entre Ríos tiene la carga impositiva más alta de la región, además de ser la que tiene más trabajadores en la planta del estado que en la parte privada”. Opinó que “el argentino tiene que despertarse y no solo ir a votar. Y al que no le gusta la política que no se meta, y al que sí, que lo haga, pero todo ciudadano debe exigirle a los funcionarios que rindan cuentas de lo que hacen. Si estuviesen en una empresa privada estarían controlados en un marco razonable para que las cosas se hagan bien. En el estado debe pasar lo mismo, y no nos quejemos si no controlamos a funcionarios que llegan por el voto de la gente a cumplir funciones en determinadas áreas. Y eso es lo que el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina es lo que quiere hacer.”

Señaló que “Entre Ríos se caracteriza por la diversidad de producciones que tiene en su territorio, pero para que todas estas producciones se desarrollen necesitamos rutas, caminos que no están en condiciones. Lamentablemente, Entre Ríos debe ser la peor provincia en materia vial con una ruta 20 que literalmente está intransitable, y nos quedamos siempre en la licitación antes de un acto eleccionario, y después, por diferentes cuestiones, no se termina haciendo la ruta”.

Asimismo, señaló que “en materia de puertos, tenemos el de Ibicuy que por su calado, casi que no necesita dragado, el de Concepción del Uruguay que se aprobó el dragado que se demora. En definitiva, lugares que podríamos utilizar que no todo termine en Rosario. Hay provincias como Misiones y Corrientes que están desesperadas por salir con su producción por el puerto de Concepción del Uruguay”.

El productor y la sequía

El fenómeno meteorológico que se extendió por tres años causó estragos en todas las producciones obligando al productor a vender parte de su capital. Llámese hacienda, implementos agrícolas, lotes de campo y demás para hacer frente a compromisos tales como arriendo de campos. Al respecto, Veronesi dijo que “si algo tiene el productor es que se las rebusca y apuesta. Ahora está sembrando trigo con la esperanza de salir adelante. Y eso es lo que no ven los políticos. Que a pesar de cargar sobre nuestros hombros tres campañas malísimas seguimos invirtiendo, sembrando trigo, maíz, soja. En definitiva continuamos apostando y, desgraciadamente, los políticos saben que, pese a todo, continuamos trabajando y por eso nos siguen apretando”.