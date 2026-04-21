El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la extensión del alto el fuego con Irán, aunque ordenó mantener el bloqueo de los puertos iraníes hasta alcanzar un acuerdo con el régimen.

“He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas”, señaló Trump, al tiempo que subrayó que la suspensión de la ofensiva responde a una petición de mediación del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro Shehbaz Sharif de Pakistán.

Trump explicó que la decisión fue tomada tras ser informado de la falta de consenso dentro del régimen iraní.

“Dado que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado... extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, afirmó el mandatario estadounidense en sus redes sociales.

El líder republicano advirtió que, pese a la tregua, Washington mantendrá la presión hasta que Teherán logre unificar su posición y avance el proceso diplomático.

Estados Unidos anuncia el bloqueo de 28 buques iraníes

Entretanto, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó este martes que, desde la imposición del cierre total del estrecho de Ormuz, veintiocho buques que se dirigían o salían de puertos iraníes han sido obligados a regresar o a desviarse.

El cierre perimetral mantiene bloqueada la navegación en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, acentuando la presión económica y diplomática sobre Teherán.

La respuesta iraní no se hizo esperar. El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, calificó el bloqueo como “un acto de guerra y una violación del alto el fuego” pactado a principios de abril.

Araqchi denunció además que el abordaje y la retención de tripulaciones de buques iraníes en el golfo de Omán “constituye una violación aún más grave”. Señaló que Irán “sabe cómo eludir las restricciones, cómo defender sus intereses y cómo hacer frente a las intimidaciones”.