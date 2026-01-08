El presidente estadounidense Donald Trump declaró el miércoles por la noche que Estados Unidos espera permanecer al mando de Venezuela durante años mientras reconstruye el sector petrolero del país sudamericano, y sugirió que en el futuro podría viajar a la nación bajo supervisión estadounidense.



“Creo que en algún momento será seguro”, dijo Trump durante una extensa entrevista con The New York Times en la Oficina Oval, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de visitar Venezuela.

El mandatario estadounidense afirmó que el gobierno interino venezolano —compuesto enteramente por ex leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro— “nos está dando todo lo que consideramos necesario”, según reportó el periódico neoyorquino.

Cuando se le consultó cuánto tiempo planea Estados Unidos mantener la supervisión directa de la nación sudamericana, con la amenaza latente de acción militar estadounidense desde una armada apostada en la costa, Trump respondió: “Solo el tiempo lo dirá”.

“Lo reconstruiremos de una manera muy rentable”, dijo el presidente durante la entrevista de casi dos horas. “Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”.

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que funcionarios de su administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta del petróleo venezolano por tiempo indefinido, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio presentó a miembros del Congreso.

Según el diario, Trump no proporcionó un rango de tiempo preciso sobre cuánto tiempo permanecerá Estados Unidos como supervisor político de Venezuela. Cuando se le preguntó si serían tres meses, seis meses, un año o más tiempo, el presidente respondió: “Yo diría mucho más tiempo”.

Durante la entrevista, Trump se deleitó con el éxito de la operación que irrumpió en el complejo fuertemente fortificado en Caracas y resultó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, reportó The New York Times.

El presidente dijo que había seguido el entrenamiento de las fuerzas para la operación, hasta la creación de una réplica a tamaño real del complejo en una instalación militar en Kentucky, según el medio.

“Sabes que no tuviste un Jimmy Carter estrellando helicópteros por todos lados, que no tuviste un desastre de Afganistán de Biden donde no pudieron hacer la maniobra más simple”, dijo Trump, contrastando la operación con acciones de sus predecesores, citó el Times.

Trump afirmó que ya había comenzado a generar dinero para Estados Unidos al tomar petróleo que había estado bajo sanciones. Se refirió a su anuncio del martes por la noche de que Estados Unidos obtendría entre 30 y 50 millones de barriles de crudo pesado venezolano.

Sin embargo, no ofreció un período de tiempo para ese proceso y reconoció que tomaría años revivir el descuidado sector petrolero del país. “El petróleo tomará un tiempo”, dijo.

El mandatario no respondió preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como nueva líder de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, la líder opositora cuyo partido encabezó una exitosa campaña electoral contra Maduro en 2024 y recientemente ganó el Premio Nobel de la Paz.

Trump declinó comentar cuando se le preguntó si había hablado con Rodríguez. “Pero Marco habla con ella todo el tiempo”, dijo refiriéndose al secretario de Estado, y agregó: “Te diré que estamos en comunicación constante con ella y la administración”.

El presidente tampoco hizo compromisos sobre cuándo se celebrarían elecciones en Venezuela, que tuvo una larga tradición democrática desde finales de la década de 1950 hasta que Hugo Chávez tomó el poder en 1999.

Trump declinó decir qué podría impulsarlo a poner fuerzas estadounidenses en tierra en el país. “No me gustaría decirles eso”, dijo. Cuando se le preguntó si insertaría tropas estadounidenses si el gobierno venezolano le bloqueara el acceso al petróleo del país, o si las enviaría si Venezuela se negara a expulsar al personal ruso y chino, Trump respondió: “No puedo decirles eso. Realmente no me gustaría decirte eso, pero nos están tratando con gran respeto”.

Trump reiteró que los aliados de Maduro están cooperando con Estados Unidos, a pesar de sus declaraciones públicas hostiles. “Nos están dando todo lo que consideramos necesario”, dijo. “No olviden que nos quitaron el petróleo hace años”, agregó, refiriéndose a la nacionalización de instalaciones construidas por compañías petroleras estadounidenses.

