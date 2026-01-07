En una fuerte ofensiva contra los alumnos internacionales y las universidades, más allá de Harvard, el Gobierno de Donald Trump ordenó a las embajadas de EE.UU. en todo el mundo que suspendan las entrevistas para otorgar visas de estudiante, ya que buscan una revisión más estricta de los perfiles de redes sociales de los solicitantes.

La directiva, reportada inicialmente por Político, fue presentada en un cable enviado por el secretario de Estado Marco Rubio a diplomáticos de todo el mundo este martes.

Representa el más reciente esfuerzo del gobierno para restringir la entrada de estudiantes extranjeros a universidades estadounidenses, con el argumento de que los alumnos internacionales podrían amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos o promover el antisemitismo.

“Con efecto inmediato, en preparación para una expansión de la revisión y verificación obligatorias de redes sociales, las secciones consulares no deben añadir más citas para visas de estudiante o visitante de intercambio (F, M y J) hasta que se emitan nuevas directrices”, escribió Rubio. Aparentemente las entrevistas que ya estaban programadas se mantendrán.

Añadió que se espera que estas directrices se publiquen en los próximos días. La orden podría retrasar gravemente la tramitación de visas y perjudicar a las universidades —muchas de las cuales el presidente Trump acusa de tener ideologías de extrema izquierda— que dependen en gran medida de los estudiantes extranjeros para sus ingresos.

Este congelamiento es una nueva intensificación de las medidas de verificación actuales, dirigidas principalmente a los estudiantes que participaron en protestas pro-palestinas en los campus.

La nueva ampliación aplicaría la revisión de redes sociales a todos los solicitantes de visas de estudiante, no solo a aquellos marcados por activismo. Bajo el proceso de revisión, los funcionarios consulares examinarían las publicaciones y comentarios de los solicitantes en plataformas como Instagram, X y TikTok en busca de contenido que consideren una amenaza para la seguridad nacional, lo cual desde entonces se ha vinculado a la postura de la administración Trump sobre la guerra en Gaza.

La iniciativa anunciada este martes comenzaba a generar un fuerte impacto en los campus estadounidenses, que suelen alimentarse de los mejores alumnos y profesores internacionales. Muchos de ellos luego se quedan en EE.UU. para proseguir con sus investigaciones.

La medida de este martes se produce días después de que el Ministerio de Seguridad Nacional (DHS) intentara impedir la matriculación de estudiantes internacionales en la Universidad de Harvard la semana pasada, una iniciativa que fue rápidamente detenida por un juez federal el viernes. El gobierno también está tomando medidas para cancelar todos los contratos federales restantes con Harvard, que suman unos 100 millones de dólares, y el lunes Trump amenazó con desviar miles de millones de dólares en subvenciones de la universidad.

Rubio informó a los senadores la semana pasada que su departamento ha revocado visas por “probablemente miles en este momento”, en comparación con las más de 300 reportadas en marzo. “Desconozco el recuento más reciente, pero probablemente tengamos más trabajo por hacer”, afirmó.

Hay más de un millón de estudiantes extranjeros en Estados Unidos, que aportan casi 43.800 millones de dólares a la economía estadounidense y generan más de 378.000 empleos entre 2023 y 2024, según la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA, por sus siglas en inglés).