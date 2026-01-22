El Consejo de Paz se instaló este jueves en Davos por impulso del presidente Donald Trump durante el Foro Económico Mundial, en medio de interrogantes sobre su alcance y funciones. El organismo fue presentado como una iniciativa para “asegurar una paz duradera en áreas amenazadas por conflictos”, reafirmando el liderazgo global de Estados Unidos fuera de las estructuras internacionales tradicionales. Entre los miembros fundadores del comité ejecutivo figuran el secretario de Estado Marco Rubio, Jared Kushner, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La puesta en marcha del nuevo organismo quedó formalizada con la firma de varios jefes de Estado, entre ellos el presidente Javier Milei, quien fue el primero en rubricar la creación del consejo como parte del lanzamiento institucional.

La creación de la Junta de Paz se originó como parte del plan de 20 puntos promovido por Trump para poner fin a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, con énfasis en la reconstrucción y administración civil de la Franja de Gaza. Según el estatuto fundacional, el consejo tendrá como mandato supervisar un comité tecnocrático palestino encargado de la gobernanza transitoria del enclave y coordinar el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), destinada a mantener el alto al fuego y desarmar a los grupos insurgentes.

“Mucha gente no sabía en 2020 que algunas de esas guerras estaban ocurriendo. Y algunas de ellas llevaban, en un caso, 32 años, en otro caso, 35 años, y en otro, 37 años. Nos alegró mucho detener la guerra que había comenzado entre India y Pakistán, dos naciones nucleares. Y me sentí muy honrado cuando el primer ministro de Pakistán dijo que el presidente Trump salvó 10 y quizá 20 millones de vidas al lograr que eso se detuviera justo antes de que ocurrieran cosas malas. Como presidente, puse fin a esas ocho guerras en nueve meses, incluyendo Camboya y Tailandia. Y, por cierto, muchos de los líderes están aquí. Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía. Estamos trabajando en eso ahora mismo”, aseguró Trump durante su discurso de presentación.

La puesta en marcha de esta junta se produce en un contexto de frustración por parte del presidente estadounidense al no haber conseguido el Premio Nobel de la Paz, pese a su afirmación de haber puesto fin a ocho conflictos. El galardón recayó, en cambio, en la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien incluso le regaló su medalla. La fundación del Nobel aclaró que aunque la insignia cambiara de manos, el título permanecería por siempre en manos de la venezolana, quien fue seleccionada por su lucha en favor del retorno de la democracia en su país.

El liderazgo del organismo recae en el propio Trump, quien ostenta poder de veto sobre las decisiones y la agenda del consejo. La membresía está abierta a todos los países, que pueden sumarse de manera gratuita durante los primeros tres años, aunque se ha establecido la opción de un “asiento permanente” mediante un pago de 1.000 millones de dólares (USD1.000 millones).

Durante su discurso en Davos, Trump agradeció la colaboración de figuras como Steve Witkoff y Jared Kushner en la liberación de rehenes y la canalización de ayuda humanitaria en Gaza, asegurando que el consejo surge del objetivo de consolidar la desmilitarización y reconstrucción del enclave. Trump sostuvo que “la combinación del consejo de paz con el tipo de personas que tenemos aquí, junto con las Naciones Unidas, puede ser algo muy, muy único para el mundo”.

En ese marco, Trump reiteró el compromiso de la Junta de Paz para abordar otros escenarios conflictivos, mencionando la guerra en Ucrania y la operación para destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán, denominada “Operación Martillo de Medianoche”. El mandatario también hizo referencia a la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, la eliminación de ISIS en Siria y el aumento del gasto en defensa de los países de la OTAN.

"El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos", afirma el preámbulo de sus estatutos

La sesión de apertura en Davos incluyó la ratificación de la carta fundacional con la participación de líderes de Baréin y Marruecos. Trump subrayó que la Junta de Paz está compuesta por “los principales líderes del mundo” y que la visión del organismo fue adoptada de manera unánime por el Consejo de Seguridad de la ONU. Declaró que la organización tiene la posibilidad de convertirse en “uno de los organismos más trascendentales jamás creados” y destacó la incorporación de 59 países al proceso de paz en Oriente Medio.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), mediante la Resolución 2803 aprobada en noviembre de 2025, respaldó formalmente la existencia del Board of Peace, limitando su mandato para la situación en Gaza hasta finales de 2027.

El evento concluyó con el compromiso del consejo de mantener el alto el fuego en Gaza, asegurar la entrega de ayuda humanitaria y facilitar la liberación de rehenes, así como avanzar en la resolución de conflictos en regiones como el Cáucaso, África y Asia meridional.

