Antonella es una jovencita de Gualeguaychú a la cual el año pasado le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer hematológico y de la médula ósea que afecta los glóbulos blancos, y es el más común durante la niñez. Ocurre cuando una célula de la médula ósea presenta errores en su ADN. Los síntomas incluyen agrandamiento de los nódulos linfáticos, moretones, fiebre, dolor en los huesos, infecciones frecuentes y sangrado de las encías.

Junto a su familia, se tuvo que trasladar a Paraná para comenzar con el tratamiento de quimioterapia en el Hospital San Roque. Actualmente, ya están viviendo nuevamente en nuestra ciudad, pero periódicamente deben ir a la capital entrerriana a que se realice los controles pertinentes.

“El 13 de junio se cumplió un año que ya fue diagnosticada y terminó hace poquito toda la quimioterapia. Eso no significa que terminó este tratamiento, que lo toleró súper bien, mucho mejor de lo que esperábamos ya que es sumamente invasivo. Ahora ya está haciendo quimio oral y tiene que viajar a Paraná cada 15 días; no está yendo al colegio todavía y no es recomendable que lo haga porque ella es un paciente inmunodeprimido”, detalló Susana Olivera, referente de Donar en Vida, la ONG local que ayuda a familias como la de Anto, y como a la de Simón, un chiquito de Gualeguay que aún está en Buenos Aires realizando su tratamiento. Ayer, realizaron un torneo solidario de burako con una inscripción de $10.000 y todo lo recaudado será destinado a los casos mencionados. Es a través de estos eventos que obtienen los fondos para asistir a sus “ahijados”.

“En los nueve años que llevamos adelante Donar en Vida nos vamos sosteniendo con la solidaridad de las personas. Lamentablemente no nos llueven las cosas (se sonríe). Es un feedback, te doy-me das: vendemos ravioles y pasteles, hacemos torneos de juegos de mesa… Tenemos muy poquitos socios y la cuota es sólo de 2.000 pesos. Necesitamos que la sociedad de Gualeguaychú se sume porque, a veces, todo se hace cuesta arriba. Somos ocho personas trabajando y no vamos a bajar los brazos”, contó Susana. Y agregó: “Tenemos un subsidio del Municipio que se mejoró muchísimo. Pero todo para nosotros es una lucha, porque o hacemos a pulmón”.

Sobre la situación actual de los hospitales públicos con respecto a la medicación para los pacientes oncológicos, remarcó: “En los hospitales San Roque y San Martín, los pacientes no han tenido problemas, hasta cuando no está la droga mediante la buena voluntad de los médicos se consigue, por suerte”.

Respecto al vínculo de Gualeguaychú con el Hospital Garrahan, expresó: “Es muy cercano, muchos de nuestros ahijados se atendieron ahí y siempre fueron tratados muy bien. Nosotros trajimos tres veces a personal del hospital a la ciudad para hacer colectas de sangre y nos fue muy bien. Pertenecemos a la red nacional de donantes voluntarios de médula ósea y de sangre, que es un entramado que engloba a cuarenta ONGs y el año que viene podríamos ser sede. Es muy importante y estoy trabajando para que nos elijan”.

Antonella y Simón son dos de los tantos niños y niñas que enfrentan una enfermedad compleja, pero lo hace rodeada de cariño, entrega y solidaridad. Sus historias reflejan el impacto del acompañamiento comunitario, que va mucho más allá de lo económico: ofrece contención emocional, compromiso constante y esperanza.

“Siempre pedimos empatía”, resumió Susana. Para quienes deseen colaborar con Donar en Vida, sumarse como socios o participar en sus eventos solidarios, cada gesto cuenta porque cuando se trata de cuidar la vida, todo esfuerzo vale la pena.