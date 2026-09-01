La Municipalidad de Gualeguaychú entregó a la sede local de LALCEC un sistema digitalizador de imágenes que permitirá volver a poner en funcionamiento el mamógrafo de la institución y continuar con los estudios gratuitos destinados a mujeres sin cobertura de obra social.

La entrega se realizó durante un encuentro en el Salón Azul encabezado por el intendente Mauricio Davico, acompañado por la viceintendenta Julieta Carrazza; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; y el subsecretario de Salud, Pablo Alfaro. Por LALCEC Gualeguaychú participaron su presidenta, Catalina Almada, y representantes de la comisión directiva.

LALCEC Gualeguaychú cuenta con 62 años de trayectoria y realiza habitualmente entre 100 y 120 mamografías por mes de manera gratuita a mujeres que no poseen obra social. Sin embargo, el mamógrafo analógico con el que trabaja la institución había quedado fuera de servicio a raíz de la rotura de su sistema de revelado, al que se sumaba la dificultad para conseguir las placas y los productos químicos necesarios para su funcionamiento.

Ante esta situación, la entidad necesitaba incorporar un digitalizador de imágenes que permitiera adaptar el equipo existente a un sistema digital y garantizar la continuidad de una tarea central para la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Según indicaron desde la Municipalidad, el gobierno local avanzó con la adquisición del equipamiento mediante una licitación adjudicada a la empresa Qualimed por $28.430.000. El monto incluye el sistema digital, su instalación y la puesta en funcionamiento.

“La nueva tecnología reemplazará el antiguo mecanismo de revelado y permitirá obtener imágenes digitales con mayor nitidez y precisión, además de reducir la exposición a radiación durante los estudios”, expresaron.

Desde LALCEC manifestaron su agradecimiento por la incorporación y remarcaron su importancia tanto para la institución como para toda la comunidad. Asimismo, destacaron que la incorporación permitirá simplificar y hacer más eficiente el trabajo que desarrolla la entidad. “No solamente va a ser beneficioso para nuestra institución, sino también para la comunidad, porque va a eficientizar la realización de los estudios”, indicaron.

Las representantes recordaron además que la tarea de LALCEC se sostiene a partir del compromiso de su comisión directiva y del trabajo voluntario y ad honorem de quienes forman parte de la institución, que desde hace 62 años desarrolla acciones vinculadas con la prevención y el cuidado de la salud en Gualeguaychú.