Daiana Magalí Mendieta tiene 22 años, es de Gobernador Mansilla, departamento Tala, y permanece desaparecida desde el viernes por la noche. La Policía de Entre Ríos halló su auto abandonado y con las llaves puestas en un camino vecinal, secuestró tres celulares y una camioneta y continúa con los rastrillajes en zonas rurales y urbanas, aún sin resultados.

Según informó a AHORA el jefe Departamental, Pedro Silva, se evalúan todas las hipótesis de acuerdo a los requerimientos de la Fiscalía en turno, que ordenó un allanamiento vinculado a la desaparición de la joven.

Cómo fue la desaparición

El viernes alrededos de las 20, Daiana salió de su casa en su auto Chevrolet Corsa Classic y, dos horas más tarde, sus padres perdieron contacto con ella, ya que los mensajes no le llegaban. El sábado, alrededor de las 22, se presentaron en la Comisaría de Gobernador Mansilla para realizar la denuncia y comenzó la investigación.

En las recorridas realizadas por los uniformados, a las cuatro de la madrugada del domingo se logró encontrar el vehículo abandonado y con las llaves puestas en un camino vecinal ubicado a dos kilómetros de la ciudad. El rodado no presentaba indicios de haber sido forzado, de acuerdo al informe policial.

Con las primeras averiguaciones y testimonios recabados, la Justicia solicitó el allanamiento de una vivienda para el secuestro de dos celulares y de una camioneta Toyota Hilux. En ese marco, se demoró a un hombre de 50 años, que amenazó a la Policía con un arma de fuego. Si bien quedó detenido, fue aprehendido por “Resistencia a la autoridad” y no por la causa que investiga la búsqueda.

La última publicación de Daiana en su cuenta de Instagram es de hace dos días, por lo que se presume que se realizó sobre el filo de su desaparición o la pérdida de contacto con los familiares. Al respecto, el jefe Departamental explicó que ya cuentan con toda la información de su celular y sus cuentas, lo que permitió avanzar con la investigación, pero prefirió no brindar mayores precisiones.

Por otro lado, este lunes continúa el despliegue policial para intentar recabar más indicios de la joven que colaboren a dar con su paradero. Con ese objetivo, están abocados a las tareas todas las áreas de la Jefatura Departamental de Tala y también personal especializado de la capital entrerriana, junto a perros rastreadores.