PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
Construirán una Planta de Tratamiento de Residuos de Pueblo Belgrano: Dónde se instalará
El jueves se llevó a cabo la audiencia pública en la que se presentó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Al respecto, Ivana Zecca, directora de Ambiente de Pueblo Belgrano contó dónde se construirá la planta y por qué Gualeguaychú rechazó tratar la fracción de residuos no recuperables.
La obra tiene un plazo de realización de 17 meses y contempla una planta de separación y una de compostaje de similares características a las que se encuentran en el Ecoparque.
En la actualidad, Pueblo Belgrano no tiene separación de residuos, y si bien la oposición había presentado un proyecto parecido hace un tiempo, no obtuvo el apoyo que necesitaba. Consultada sobre esta negativa, Zecca argumentó que impulsar a las personas a separar sus desechos sin tener una planta podía desincentivar su separación posteriormente al ir a para a un mismo lugar.
Al respecto, explicó: “Una vez que esté desembolsado el dinero, y comenzada la construcción, se va a comenzar la concientización”.
En tanto, las plantas estarán ubicadas en un predio cedido al municipio de Pueblo Belgrano por parte de un empresario del lugar, que cuenta con 4 hectáreas.
La ciudad vecina tiene una fracción recuperable del 85% y Zecca se mostró confiada de que los vecinos colaborarán con la separación de los residuos.
Por otra parte, sobre el 15% restante, que corresponde a desechos no recuperables, señaló que para su tratamiento se reunieron con autoridades de Gualeguaychú pero no pudieron alcanzar un acuerdo porque hay una ordenanza que no lo permite.