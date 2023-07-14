La obra tiene un plazo de realización de 17 meses y contempla una planta de separación y una de compostaje de similares características a las que se encuentran en el Ecoparque.

En la actualidad, Pueblo Belgrano no tiene separación de residuos, y si bien la oposición había presentado un proyecto parecido hace un tiempo, no obtuvo el apoyo que necesitaba. Consultada sobre esta negativa, Zecca argumentó que impulsar a las personas a separar sus desechos sin tener una planta podía desincentivar su separación posteriormente al ir a para a un mismo lugar.

Al respecto, explicó: “Una vez que esté desembolsado el dinero, y comenzada la construcción, se va a comenzar la concientización”.

En tanto, las plantas estarán ubicadas en un predio cedido al municipio de Pueblo Belgrano por parte de un empresario del lugar, que cuenta con 4 hectáreas.

La ciudad vecina tiene una fracción recuperable del 85% y Zecca se mostró confiada de que los vecinos colaborarán con la separación de los residuos.

Por otra parte, sobre el 15% restante, que corresponde a desechos no recuperables, señaló que para su tratamiento se reunieron con autoridades de Gualeguaychú pero no pudieron alcanzar un acuerdo porque hay una ordenanza que no lo permite.