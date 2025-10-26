El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), publicará a partir de las 21 horas de este domingo los resultados a nivel nacional y de cada provincia en las elecciones legislativas.

El Ministerio lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, por la cual se podrá seguir el recuento provisorio de votos de las elecciones legislativas. Los resultados se publicarán actualizados también en esta página oficial de la Dirección Nacional Electoral.

En tanto, a partir del domingo a las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por provincia y por categorías electorales.

Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.

Para la primera publicación de datos, a las 21 horas, se espera que esté procesado aproximadamente el 40% del total nacional. La carga de datos continuará avanzando durante la noche. Según estimaciones oficiales, para las 23 horas podría conocerse alrededor del 85% de los resultados provisorios. No obstante, ese porcentaje puede variar según la complejidad de cada distrito.

La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya puede descargarse desde las tiendas oficiales de Android (Google Play) y iOS (App Store).

Link de descarga Android (Google Play)

Link de descarga iOS (App Store)