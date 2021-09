Dónde y con quién pasará el domingo el presidente, el día previo a oficializar los cambios en su gabinete

Según pudo saber el portal Infobae, el mandatario permanecerá en Residencia de la montaña, que es la otra destinadas a los gobernadores, que queda en la Quebrada, a unos 10 kilómetros de la ciudad, entre unos cerros.

El primer mandatario encabezó una reunión de trabajo en las primeras horas de la tarde del sábado con gobernadores del Frente de Todos, en la provincia de La Rioja, donde hizo de anfitrión el mandatario local, Ricardo Quintela. Allí, informaron desde Presidencia, Alberto Fernández “se puso al frente de la campaña”. “Recuerden que mi palabra empeñada es la de ser un gobernador más. No es un enunciado, milito el federalismo como política central de mi gobierno”, señaló, según se describió en un comunicado.

En el encuentro estuvieron presentes el gobernador y futuro jefe de Gabinete, Juan Manzur (Tucumán), y sus pares Sergio Uñac (San Juan), Jorge Capitanich (Chaco) -quienes estuvieron esta semana en Olivos con el Presidente para discutir la salida de la crisis-, Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Mariano Arcioni (Chubut). Y de forma virtual estuvieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Los nuevos funcionarios

El ex ministro de Salud y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, irá a la Jefatura de Gabinete de Ministros en lugar de Santiago Cafiero; el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández se hará cargo del Ministerio de Seguridad en lugar de Sabina Frederic; Julián Domínguez volverá a la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca y reemplazará a Luis Basterra; mientras que el ex titular de Educación, Daniel Filmus, encabezará Ciencia y Tecnología tras la salida de Roberto Salvarezza, el único ministro que responde a Cristina Kirchner que fue eyectado de su cargo.

En tanto, el jefe de Gabinete y hombre de mayor confianza de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, fue desplazado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, debió renunciar: será reemplazado por el abogado entrerriano que lidera la Dirección Nacional de Publicidad Oficial; Juan Ross. En tanto, el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perzyck irá a Educación en lugar de Nicolás Trotta.